المتوسط:

دعت السرية الأمنية لحماية بني وليد، منتسبيها كافة، لمأدبة عشاء غدا الأربعاء،ابتهاجا بلم الشمل ورأب الصدع بعد مجهودات المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة.

وقالت السرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء:« ابتهاجا بلم الشمل و رأب الصدع وتوحيد الكلمة بين شباب المدينة و استكمالا لجهود الخيرين من اللجنة المكلفة من المجلس الاجتماعي لتقويم وزيادة أداء عمل السرية الأمنية لحماية بني وليد،تدعو اللجنة المشرفة كافة منتسبي السرية منذ تأسيسها وحتى الآن ضرورة حضور مائدة العشاء ، يوم الأربعاء 2 مايو بمقر السرية الأمنية لحماية بني وليد».

The post ابتهاجا بلم الشمل..«حماية بني وليد» تدعو كل منتسبيها لمأدبة عشاء غدا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية