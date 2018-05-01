جمعة الفاخري يقوم بزيارة لعدد من المرافق التابعة للهيأة الإعلام في بنغازي

بنغازي 01 مايو 2018 (وال)- قام رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الليبية المؤقتة، بزيارة لبعض الإدارات والجهات التابعة للهيأة في بنغازي .

هذا ويرافق السيد جمعة الفاخري خلال زيارته أمس الأثنين، عدد من مديري الإدارات بديوان الهيأة، ومدير مكتب الرئيس، بزيارة لمكتب الإعلام والثقافة بنغازي، ومؤسسة المسرح والسينما، ودار الكتب الوطنية، وإدارة المطبوعات، وإدارة التوثيق، وإذاعة بنغازى المحلية، وصحيفة أخبار بنغازي .

وتأتي هذه الزيارة فى إطار دور رئيس الهيأة الترشيدي والتحفيزي للرفع من معنويات العاملين بهذه الإدارات، والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه هذه الجهات وتحول دون أداء عملها، وإيجاد طرق لحلحلتها .

كما قام السيد جمعة الفاخري والوفد المرافق له بزيارة لمقر راديو رعد التابع لإدارة التوجيه المعنوى التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية .

واستمع السيد جمعة الفاخري خلال الزيارة لشروح وافية من قبل المسؤولين في الراديو، مؤكداً على سعيه في تقديم الدعم لإداراته متى توفرت الميزانية اللازمة لذلك . (وال- بنغازي) م ب/ ر ت

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