خبير مالي يحذر من مخطط مبرمج لإفقار المواطن الليبي

حذر الخبير المالي والاقتصادي، سعيد رشوان، من مخطط ممنهج ومبرمج لإفقار المواطن الليبي والضغط عليه لإجباره تحت العوز والفقر للخضوع لأي إملاءات سياسية في المستقبل.

وقال رشوان، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية بدون مبرر بعد وصول أسعار النفط إلى أسعار مجزية تقترب من 75 دولار مع محافظة على كميات التصدير لأكثر من مليون برميل يومياً، وكذلك استمرار تصدير الغاز الطبيعي بنفس الكميات السابقة التي يصل دخل البلد منه لأكثر من 7 مليار دولار سنوياً، أدى إلى وافرات في العملات الأجنبية وتنامي الاحتياطيات النقدية في العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي الليبي”، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تفسيره بفساد أو قصور في إدارة المصرف المركزي فقط، بل الأمر يتعدى ذلك بوصفه عمل مقصود ومبرمج لافقار المواطن الليبي والضغط عليه لإجباره تحت العوز والفقر حتى يرضى بأي إملاءات سياسية في المستقبل.

وأكد رشوان، أنه لا يوجد أي مبرر اقتصادي أو مالي يبرر هذا الفارق الكبير في أسعار السوق السوداء حتي تكون عند هذا المستوي من التضخم.

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