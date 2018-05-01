مجلس النواب يهنئ عمال ليبيا في عيدهم

قدم مجلس النواب رئاسة وأعضاء التهاني لعمال ليبيا بكافـة شرائحهم ومجالات عطائهم بمناسبة عيدهم عيد العُمـال الذي يوافــق الأول من مايو من كل عام.

وقال المجلس في بيان تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه “بهذه المناسبة نتقدم بخالـص الشُكــر والامتنان إلى أصحاب الهمم العاليــة والعزيمــة الصادقــة إلى من يبذلون العطـاء الوافــر لبنـاء الوطـن ورفعتـه وتحقيـق تقدمه وازدهـاره في كافـة المجـالات رُغـم ما يمـر به الوطـن من أزمات وما يُقاسيـه العُمـال من ظـروف صعبـة على كافــة المستـويــات”.

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