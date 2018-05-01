مؤسسة النفط تهنئ العاملين بها

قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالتهنئة للعاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة أن المجلس ثمن “الدور الكبير لكل العاملين في صمت في كافة الحقول والموانئ النفطية والمصافي والمصانع وفي مواقع العمل المختلفة والذين كان ولازال دورهم البارز في استقرار الأعمال بقطاع النفط والوصول به إلى معدلات” جيدة.

وترحم المجلس على “شهداء الواجب من العاملين بالقطاع والذين وافاهم الأجل وهم في مواقع العمل من أجل المحافظة على مقدرات الوطن والدفع بعجلة الإنتاج”.

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