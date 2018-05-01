صنع الله: سلامة العاملين أهم من تحقيق المكاسب وزيادة الإنتاج

أكد مدير المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن الحرص على سلامة العاملين أهم من تحقيق المكاسب وزيادة الإنتاج .

وبين صنع الله خلال ورشة عمل أقامتها المؤسسة أن “الأوضاع الأمنية التي تمر بها ليبيا الآن تتطلب المزيد من الحرص وتوفير الإمكانيات والتشديد على تطبيق لوائح الأمن والسلامة في كل المواقع.”

وأضاف صنع الله بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة “ان ليبيا تعتبر من البلدان الرائدة في مجال السلامة المهنية بإصدارها للقوانين واللوائح في هذا المجال منذ الخمسينيات من القرن الماضي فيجب أن نعمل على مراجعة وتعديل هذه القوانين لضمان عمليات آمنة في التشغيل والإنتاج فمعرفة أسباب حوادث العمل وتحليلها ومعرفة معدل تكرارها أثناء العمل يضمن تفادي هذه الحوادث مستقبلاً”.

وتضمنت ورشة العمل عرضاً للحوادث الجسيمة لقطاع النفط في العام 2017 وعرضاً آخر عن حادثة حقل زلطن وعرضاً قدمته شركة الهروج للعمليات النفطية عن أهم أسباب التسربات في الآونة الأخيرة، وفي الختام تم عرض التوصيات والمقترحات والتي من اهمها ضرورة العمل على تحديث منظومة الأمن والسلامة بالقطاع، تفادياً لأي حوادث والتقليل منها قدر المستطاع وتحديث أنظمة تصاريح العمل داخل الحقول والموانئ النفطية والاتفاق على آلية لتوحيد الجهود وتنظيم العمل بين ادارات الأمن والسلامة في مختلف الشركات النفطية حتى تكون إدارات الأمن والسلامة المهنية داعمة للإنتاج وليس عائقاً لذلك .

وشارك في ورشة العمل كلا من “بلقاسم شنفير والعماري محمد العماري عضوي مجلس الإدارة بالمؤسسة، والعميد عبدالسلام الطبيب رئيس هيئة السلامة الوطنية بالإضافة إلى عدد من رؤساء لجان الإدارة بالشركات النفطية ومدراء إدارات الصحة والسلامة والبيئة وعدد من المختصين في هذا المجال من المؤسسة والشركات النفطية وعدد أعضاء هيئة السلامة الوطنية” .

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