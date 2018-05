مجلس النواب يهنئ العمال بعيدهم

تقدم مجلـس النــواب الليـــبي رئاســــةً وأعضـــاء بخالـص التهانــي وأطيــب الأمنيــات إلـى عُمــال ليـبيـا بكافـة شرائحهم ومجالات عطائهم بمناسبة عيدهم الذي يوافــق الأول من مايو من كل عام.

وقال المجلس في بياان له، تحصلت صحيفة ” المتوسط على نسخة منه ” بهــذه المناسبــــــة نتقــدم بخالـص الشُكــر والامتنــان إلى اصحـاب الهمم العاليــة والعزيمــة الصادقــة إلى من يبذلون العطـاء الوافــر لبنـاء الوطـن ورفعتـه وتحقيـق تقدمه وازدهـاره في كافـة المجـالات رُغـم ما يمـر به الوطـن من ازمـات وما يُقاسيــه العُمـال من ظـروف صعبـة على كافــة المستـويــات، سائلــين المولــى ان يمـن عليهـم بالصحـة والعافيــة وان ينعــم على وطننــا بالأمن والاستقرار والتنمية والازدهــار”.

