العامة للكهرباء تعلن تعرض محطة سبها الشمالية للسرقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تعرض محطة سبها الشمالية 220 كيلو فولث لعملية تخريب وسرقة من قبل مجهولين

وقال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، في تصريح للرائد، الثلاثاء، إن مجموعة مجهولة سرقت كمية من النحاس، وعبثت ببعض مكونات المحطة التي بها محولين بسعة MVA125 ، مشيرا إلى أن المحطة تعتبر المنقذ الوحيد من ناحية الأحمال المتزايدة في مدينة سبها، وأنها كانت ستدخل الخدمة نهاية سنة2010.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية شهدت أعمال سرقة وتخريب أبراج طالت400 كيلو فولث، ومحطة وادي الاريل 220 كيلو فولث، ومحطة سبها 400 كيلو فولث.

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