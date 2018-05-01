سفير بريطانيا يجدد دعم بلاده لحكومة الوفاق ويناقش أوضاع ليبيا مع المجبري ومعيتيق

أكد سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا ” فرانك بيكير”، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، ورغبتها الاسهام في إعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، من أجل النهوض بمختلف القطاعات، ورغبة الشركات البريطانية استئناف عملها في ليبيا خدمة للمواطن في مجال الصحة، المياه، الطاقة.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع السفير بالنائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”، حيث أطلعه على نتائج زيارته لمدينتي ” مصراته، سرت”.

وقالت إدارة التواصل والإعلام في رئاسة مجلس الوزراء إن اللقاء الذي أجري الإثنين، تناول ، دعم آفاق التعاون بين ليبيا وبريطانيا في مختلف المجالات وسبل تطويرها، وآخر المستجدات على الساحة الليبية.

من جهته أشاد “معيتيق”، بعمق العلاقات الليبية البريطانية، وبالدور الذي تقوم به الدول الصديقة لدعم ليبيا خلال هذه المرحلة حتى تتمكن من تحقيق نتائج سريعة في مجال الإصلاح والتنمية.

وأبدى السفير البريطاني رغبته في دعم الجهود المبذولة وبذل ما يمكن لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، خلال لقاء آخر عقده مع النائب بالمجلس الرئاسي “فتحي المجبري” الإثنين.

وثمن خلال اجتماعه بالمجبري الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لإعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

من جهته أبدى النائب، فتحي المجبري استعداد حكومة الوفاق للتعاون مع الحكومة البريطانية بما يخدم مصالح البلدين.

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