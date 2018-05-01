الاتفاق على التنسيق بين الأجهزة الأمنية وبلدية الشويرف للحد من الاختراقات التي تطال النهر الصناعي

اتفق النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع آمر الحرس الرئاسي “نجمي الناكوع”، ورئيس أركان حرس الحدود” نوري المريمي”، وآمر كتيبة حماية النهر “سالم الغزيوي”، ومدير عام منظومة الحساونة الجفارة”، محمد الحجاجي”، وعدد من المسؤولين بجهاز النهر على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تظافر الجهود بين القوات المكلفة بحماية المنظومة وبلدية الشويرف، والحرس الرئاسي وجهاز النهر للحد من الاختراقات التي أدت إلى توقف ضخ المياه في بعض المناطق.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام في رئاسة مجلس الوزراء اتفق المجتمعون خلال لقاء عقد مساء الإثنين على توفير الاحتياجات الضرورية لحماية المنظومة والآبار بالشكل الذي يضمن إيصال المياه إلى المدن الليبية كافة دون توقف.

وبحث النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق”، خلال الاجتماع مع المسؤولين الأمنيين، الاختراقات الأمنية والسرقات التي أدت إلى توقف بعض الآبار عن ضخ المياه الأمر الذي ترتب عنه عجز في إمداد بعض المناطق والمدن بالمنطقة الغربية بالمياه.

وأكد معيتيق على أهمية منظومة النهر والآبار الملحقة لها في توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين في كل المناطق، والعمل على تعريف السكان بأهميتها من أجل المحافظة عليها وحمايته.

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