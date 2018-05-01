وزير العدل المفوض يلتقي مع رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة

التقى وزير العدل المفوض في حكومة الوفاق، محمد عبدالحميد، أمس، بمقر الوزارة في طرابلس، مع منسق البرامج ورئيس المكتب الإقليمي لدول المغرب العربي ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، علي البرير.

وتناول الاجتماع حسب الصفحة الرسمية للوزارة على الفيسبوك سبل تعزيز التعاون في مواجهة عصابات الجريمة المنظمة في تهريب البشر، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي في تبادل وتسهيل المعلومات القضائية، والمساعدة في التحقيق الجنائي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المسائل التي تتعلق بتطوير ودعم التشريعات الليبية، ومنها الجرائم الإلكترونية وعدالة الأحداث، وتقديم الدعم في مجال الخبرة القضائية، بالإضافة إلى تفعيل المشاريع المبرمة سابقا في مجال تطوير العدالة الجنائية.

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