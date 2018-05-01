محلل: الاستفتاء حق دستوري أصيل للشعب الليبي

أكد المحلل السياسي والحقوقي، عبد القادر الفارسي، أن الإعلان الدستوري المؤقت، والاتفاق السياسي لا يسمحان لأي من الأجسام السياسة الحالية سواء مجلس النواب، أو مجلس الدولة بالانتقال بالبلاد إلى مرحلة انتقالية رابعة.

وقال الفارسي، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن محاولة البعض التسويق لانتخابات رئاسية وبرلمانية من غير إطار دستوري دائم هو عبث بالوطن وإطالة لعمر الأزمة، وإدخال البلاد فى فوضى وتدخلات خارجيه قد تكون الأسوأ من الآن”، مشيرا إلى أن المشروع الوحيد الحقيقي والجاهز هو مشروع الدستور الليبي الجديد المنجز من الهيئة التاسيسية المنتخبة من الشعب.

ودعا الفارسي، في ختام تصريحه مجلس النواب إلى الإسراع فى إصدار قانون الاستفتاء لأنه حق دستوري أصيل للشعب الليبي.

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