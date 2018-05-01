المتوسط تنفرد بنشر تفاصيل عملية خطف أولاد سليمان لأحد أبناء التبو من داخل غرفة العمليات

خاص المتوسط

أكد رئيس ديوان الحكومة المؤقتة بالمنطقة الجنوبية، العميد أحمد بركة، خطف أحد أبناء التبو وكان مصاب بعيار ناري عشوائي ونقل الي مركز سبها الطبي لتلقي العلاج الا انه حدثت كارثة وهو قيام مجموعة من شباب اولاد سليمان بإخراجه من غرفة العمليات بالقوة واقتادوه الي جهة مجهولة وهو في حالة صحية حرجة جدا.

ووصف بركة الحادث، في تصريح خاص لـ” المتوسط” بـ” أخطر عملية خطف حدثت في سبها “وهنا تقدم مدير مركز سبها الطبي باستقالته.

وأشار إلى أن التبو قاموا بخطف أحد أبناء أولاد سليمان من الشارع، وقام بعض الشباب من أولاد سليمان بخطف شيخ تباوي من أمام الجامع عقب صلاة العصر”

وقال بركة، “الموقف أصبح خطير وعمليات الخطفمن هنا وهناك، وقوات من التبو تحشد وتستعد لإعادة المخطوف من المركز الطبي وهناك اسماء من أولاد سليمان متهمين في هذه العملية، مؤكدا أن الوضع محتقن جدا والعودة الي المربع الاول وهو الاقتتال بين التبو واولاد سليمان من الجديد”

ولفت “بركة” إلى أن هناك محاولات من مشائخ فزان وأطراف اخري للتهدئة ولكن دون جدوى”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية