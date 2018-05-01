داخلية المؤقتة : بنغازي مستهدفة بتركيب 700 كاميرا مراقبة قبل سبتمبر

العنوان-بنغازي

أعلن مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة “حمزة الخفيفي” في تصريح صحفي أن منطقة بنغازي الكبرى مستهدفة بتركيب 700 كاميرا مراقبة مضيفاً بأن المرحلة الثانية من المشروع قد انطلقت منذ نحو أسبوعين لتركيب عدد من الكاميرات في الشوارع الرئيسة لمدينة بنغازي.

وصرح الخفيفي بأن الكاميرات التي يجري تركيبها حاليا تعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية وتعمل بتقنية دوران 360 درجة وتغطي مسافات كبيرة من مدينة بنغازي وضواحيها مضيفاً بأن الانتهاء من المشروع بأكمله سيكون مطلع سبتمبر المقبل .

يذكر بأن الحكومة الليبية المؤقتة خصصت في قرارها رقم 43 مبلغاً مالياً لاستكمال مشروع تركيب الكاميرات في بنغازي يقدر بحوالي 5،970،000 مليون دينار ستخصم من الاعتمادات المالية للعام 2018 بحسب القرار.

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