إقتصاد المؤقتة تبحث مع مراقب اقتصاد بنغازي سبل مساعدة المواطن مع اقتراب شهر رمضان

ليبيا – أجرى وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر زيارة تفقدية لمدينة بنغازي أمس الاثنين للاطلاع على الأوضاع العامة للمراقبة بالوزارة برفقة كل من وكيل العام بالوزارة ومدير ادارة التجارة الخارجية ومدير مكتب الاعلام بالوزارة مع مراقب اقتصاد بنغازي ورؤساء الأقسام بالمراقبة .

الوزير أوضح بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع الترتيبات التي تقوم بها الوزارة للاستعداد لشهر رمضان الى جانب الوقوف على كل المستجدات التي من شأنها مساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

وفي ذات السياق، قام مدير المكتب الاعلامي بالوزارة طلال عثمان برفقة مراقب إقتصاد بنغازي جمعة الرقاص بزيارة الى مخازن صندوق موازنة الأسعار بمنطقة قنفوذة بمدينة بنغازي وذلك للوقوف على آلية توزيع مادة الدقيق على المخابز بالمدينة والمدن المجاورة.

المراقبة باشرت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد في توزيع الدقيق بكميات وصل الى 36400ألف كيس على المخابز يوم أول أمس الأحد ويستمر ذلك الى حين استلام جميع المخابز العاملة حصتهم من مادة الدقيق.

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