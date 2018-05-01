الأعلى للدولة يعلن استعداده للذهاب لطبرق في حال دعاه مجلس النواب

أعلن المجلس الأعلى للدولة عن استعداده للحضور إلى مدينة طبرق شرق ليبيا تلبية لأي دعوة يوجهها مجلس النواب للقاء بين المجلسين.

واشترط المجلس في بيان له نشر على صفحة المجلس على الفيسبوك ضرورة تحديد موعد من قبل المجلس للذهاب لطبرق لضرورة تجاوز المرحلة واستشراف مرحلة جديدة على أساس الأخوة والمصالحة والعفو الشامل وتأمين عودة المهجَّرين وإعلاء المصلحة الوطنية العليا.

وأكد المجلس الأعلى للدولة على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين وحكومة منفصلة عنه، معربًا عن تطلعه إلى تجاوب مجلس النواب لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات.

وبيّن الأعلى للدولة أنه مستعد للنظر في تعيين أو إعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي.

وأكد المجلس دعمه لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت إشراف السلطة المدنية، وإبعادها عن التجاذبات السياسية؛ ليتسنى لها القيام بالدور المنوط بها.

ودعا المجلس كافة المؤسسات المعنية إلى معالجة الأزمة المالية بشكل عاجل وفوري واتخاذ التدابير والسياسات الاقتصادية والمباشرة في تنفيذها، دون مماطلة أو تسويف.

وأشار المجلس إلى أنه لن يتردد في اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي للمضي قدمًا في الإصلاحات المالية والاقتصادية لرفع المعاناة التي أنهكت المواطنين.

وجدد المجلس الأعلى للدولة الدعوة لمجلس النواب بتفعيل المادة (23) من الاتفاق السياسي للتوافق حول قانون الاستفتاء، كي يتمكَّن الشعب من قول كلمته بشأن مشروع الدستور الذي أنتجته الهيئة التأسيسية.

وأشاد المجلس بـالدور الإيجابي للمملكة المغربية وجهودها لدعم الدولة الليبية ومساندتها لتتجاوز الأزمة التي تمر بها، معربًا عن ترحيبه ودعمه كل اللقاءات المباشرة مع مجلس النواب.

وطالب الأعلى للدولة وسائل الإعلام المختلفة بالتزام المهنية وتبني خطاب التسامح والتعددية وقبول الآخر وإيقاف التحريض ولغة الكراهية.

وعقد المجلس الأعلى للدولة جلسته العادية الثلاثين يوم أمس ناقش خلالها مجريات لقاء بين رئيس المجلس خالد المشري، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في المغرب يوم الاثنين 23 أبريل الجاري وما خلص إليه.

الجدير بالذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الاسبوع وناقش معه إمكانية تعديل الاتفاق السياسي وإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني؛ مؤكدا أن المجلس الأعلى للدولة سيقدم التنازلات كافة من أجل إنهاء الانقسام السياسي الحاصل في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر