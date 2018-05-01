هذه أهم مخرجات ملتقى أجدابيا للمصالحة الوطنية

تحت رعاية المجلس الأعلى للمصالحة وتحت عنوان “رؤية ليبيا بمجلس شيوخها” انعقد مؤخرا ملتقى أجدابيا للمصالحة الوطنية في ليبيا.

وأفادت مصادر خاصة من لجنة التواصل الخارجي بالمجلس الأعلى لشيوخ ليبيا ل “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الثلاثاء غرّة ماي 2018, بأن مخرجات ملتقى أجدابيا نصّت على ضرورة إعادة التوازن التشريعى للدولة الليبية, وتأسيس المجلس الأعلى للشيوخ بناء على دستور عام 1951 وتعديلاته.

كما نصّت مخرجات الملتقى على ضرورة سنّ عفو تشريعي عام وتفعيل المصالحة الوطنية الشاملة ودمجها بالعدالة الإنتقالية, وعلى عودة المهجّرين قسرا في الداخل والخارج, إلى جانب الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

وأضافت المصادر أن ملتقى أجدابيا جمع كافة شيوخ ليبيا من الشرق والغرب والجنوب, كما حضرته كل الطوائف ومكونات الشعب الليبى والقبائل الليبية والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات بهدف التوصّل إلى تأسيس كيان تشريعى يقود البلاد بعدما انتهت صلاحيات كافة الكيانات الراهنة, ومنها البرلمان واتفاق الصخيرات.

وستتمّ الترشيحات لهذا المجلس وفق لجنة تأسيسية تعمل بمعايير محددة, كما سيتمّ الإعلان عن الخطوات المقبلة في الغرض خلال مؤتمر صحفي ينعقد قريبا في العاصمة التونسية, وفق المصادر ذاتها.

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