موازنة الأسعار يحمل المركزي مسؤولية عجزه عن تلبية الاحتياجات الأساسية

العنوان-طرابلس

صرح رئيس صندوق موازنة الأسعار “جمال الشيباني” أن الصندوق عجز عن توريد المواد الغذائية ولم تفتح له أية اعتمادات خاصة لتلبية متطلبات المواطنين من السلع في شهر رمضان المبارك .

وأوضح “الشيباني” في تصريح صحفي أن الصندوق لم يقم باستيراد أية سلع أو مواد غذائية تخص شهر رمضان ،مضيفا أن مصرف ليبيا المركزي لم يفتح أي اعتماد لصندوق موازنة الأسعار منذ أكتوبر 2017.

وقال “الشيباني” إن السلع المتوفرة الأن في مخازن صندوق موازنة الأسعار هي فقط ما تبقى من سلع باعتمادات سابقة ، وتكفي لمدة شهر واحد فقط كحصص للجمعيات الإستهلاكية .

وأشار رئيس صندوق موازنة الأسعار بأصبع الاتهام إلى إدارة مصرف ليبيا المركزي قائلا ( إنه في الوقت الذي يقوم فيه مصرف ليبيا المركزي بفتح اعتمادات للشركات الخاصة يمتنع عن فتح اعتماد للصندوق رغم مراسلته في أكثر من مناسبة ) ، مؤكدا أن آخر تلك المراسلات كانت في سنة 2017 بخصوص مناقصة توريد السكر بعد أخذ الموافقة من ديوان المحاسبة وتوقيع العقود تم رفضها من قبل المركزي لأسباب لم يوضحها في حينها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية