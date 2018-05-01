ملامح مصالحة في الكفرة

أكد أعيان وحكماء الكفرة ووفد من حكماء قبيلة التبو على ضرورة السير نحو المصالحة الشاملة وإنهاء فترة النزاعات وتكاتف أبناء الوطن الواحد.

وجاء ذلك عقب اجتماعاً ضم أعيان الكفرة ووفد قبيلة التبو عقب اجتماع تناول خطوات المصالحة بين الجانبين، بحضور آمر منطقة الكفرة العسكرية، وعميد بلدية الكفرة، العميد بلقاسم الأبعج.

وفي ختام الاجتماع، أصدر المجتمعون بياناً جددوا فيه ثقتهم ودعمهم لمجهودات الجيش وأهدافه في القضاء على الإرهاب وترسيخ الاستقرار في البلاد.

كما ناشد البيان كافة أبناء الشعب الليبي بعدم الإنجرار وراء الأخبار التي تهدف إلى نشر الفتنة وزعزعة الثقة بين أبناء الوطن، وتنشرها جهات مستفيدة من استمرار النزاعات وحالة الفوضى.

ويشار إلى أن مدينة الكفرة بدأت منذ نهاية أبريل الماضي في فتح الشوارع والطرق التي كانت قد أغلقت سابقاً نتيجة الخلافات والاشتباكات المسلحة الدائرة في المدينة بين قبيلتي ازوية والتبو، في بادرة أظهرت أن المدينة تتجه نحو الصلح وإنهاء الصراعات.

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