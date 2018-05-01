اخبار ليبيا الان

الإتفاق على خطة أمنية لمؤتمر ومعرض إعمار بنغازي

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-بنغازي

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر ومعرض إعمار بنغازي الدولي الإثنين اجتماعاً بفندق تبستي وسط المدينة مع بعض المؤسسات الأمنية في مدينة بنغازي لمناقشة تأمين المؤتمر والمعرض الدولي لإعمار بنغازي الذي ينتظم على مدى أيام 5، 6 ،7 مايو الجاري.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر ومعرض إعمار بنغازي “صلاح العمروني” إنه جرى التأكيد على ضرورة إنجاح هذا الحدث الذي سيخدم بلدية بنغازي مضيفاً أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتأمين الحدث بعد الاتفاق معهم وأن المؤتمر هو الأول من نوعه ويهدف إلى إعادة إعمار المدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك