الإتفاق على خطة أمنية لمؤتمر ومعرض إعمار بنغازي

العنوان-بنغازي

عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر ومعرض إعمار بنغازي الدولي الإثنين اجتماعاً بفندق تبستي وسط المدينة مع بعض المؤسسات الأمنية في مدينة بنغازي لمناقشة تأمين المؤتمر والمعرض الدولي لإعمار بنغازي الذي ينتظم على مدى أيام 5، 6 ،7 مايو الجاري.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر ومعرض إعمار بنغازي “صلاح العمروني” إنه جرى التأكيد على ضرورة إنجاح هذا الحدث الذي سيخدم بلدية بنغازي مضيفاً أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتأمين الحدث بعد الاتفاق معهم وأن المؤتمر هو الأول من نوعه ويهدف إلى إعادة إعمار المدينة.

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