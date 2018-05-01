اعمال المنتدي الاقتصادي الليبي الايطالي تنطلق الخميس بفندق الودان

ينعقد يوم الخميس القادم الثالث من شهر مايو اعمال المنتدي الاقتصادي الليبي الايطالي بالعاصمة طرابلس ” فندق الودان ” برئاسة رئيس المجلس الرئاسي ووزير الخارجية الايطالي لمناقشة أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.

المنتدي سيولي الاهتمام لمناقشة موضوع النفط والغاز والطاقات المتجددة والاستثمار بوفد مشترك من الطرفين يضم الجانب الليبي وزير الخارجية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء فيما سيمثل الجانب الايطالي الغرفة التجارية الليبية الايطالية.

وسيناقش ايضاً ملف البيئة التحتية والخدمات في مجال التعليم والبيئة والزراعة بين وزير التعليم ووزير الاقتصاد ورئيس جهاز تنمية المراكز الادارية ورئيس الهيئة العامة للمشروعات وادارة شركات الخدمات العامة بوزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية اما الجانب الايطالي فسيتمثل في الغرفة التجارية الليبية الايطالية.

فيما ستباحث مجلس رجال الاعمال مع اعضاء الغرفة التجارية الليبية الايطالية فرص الاستثمار والتعاون التجاري المشترك بينهما.

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