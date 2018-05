أعرب عضو مجلس النواب، ” إبراهيم الدرسي” عن رفضه إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، واصفا الانتخابات الرئاسية بـ” المؤامرة على وحدة ليبيا”.

وأكد الدرسي أن الانتخابات ستقود البلاد إلى للتقسيم، متسائلا ” هل نتوقع ان يفوز معسكر الإخوان في شرق البلاد المسيطر عليه الجيش الليبي ..أو ان يفوز تيار الجيش في غرب البلاد المسيطر عليه من المجلس الرئاسي، والمجلس الاستشاري للدولة وحلفائهم”.

وتابع: ” إذا سيفوز كل تيار في منطقته ولن يعترف أي طرف بنتائج الانتخابات في حال لم تكن في صالحه والأعذار والمبررات متوافرة وأسباب عدم قبول النتائج كثيرة”.

وختم الدرسي تصريحه قائلا “ستجرى الانتخابات ويعترف بها العالم وبشرعية الصندوق ويبقى كل طرف في موقعه باعتراف دولي وشرعية محلية ..وهذا هو التقسيم والتشظي بعينه وهو ما نحذر منه”

The post ” الدرسي” لـ( المتوسط): الانتخابات ستقود لتقسيم البلاد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية