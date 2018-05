حركة «شباب من مصراتة» تدعو لمحاربة الفاسدين ودواعش المال العام

المتوسط

أعلنت حركة «شباب من مصراتة» مطالبتها بعودة المسار الديمقراطي، معربة عن خيبة أملها، تجاه سلسلة الاجتماعات التي عقدت مع الأطراف السياسية المنقلبة على نتائج الاستحقاقات الديمقراطية، وقد تؤدي مخرجات هذه الإجتماعات، إلى عودتهم للتحكم بالمشهد السياسي الليبي.

وأوضحت الحركة في بيان رسمي لها، أن هذا الأمر «سيؤدي للقفز على مكتسبات الليبيين وخياراتهم، والتي تحققت بتضحيات جسام من أبناء ليبيا الأبطال، في معركة وطنية مقدسة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة، والتي نجحت في تحجيمها حد الاستئصال».

وتابع «البيان» أنه «بعد ثبوت رسوخ المشروع الوطني لاستعادة ليبيا في الوجدان الجمعي الوطني، فإن الحركة تؤكد على: دعوة مجلس النواب المنتخب للبدء في الإجراءات الرسمية والذهاب للانتخابات العامة، وإصدار القوانين اللازمة لتنفيذ استحقاق الانتخابات الرئاسية المباشرة، والانتخابات التشريعية، مع التأكيد على ضرورة وجود الحماية اللازمة لضمان إجرائها بشكل نزيه وشفاف، وحماية مخرجات نتائجها».

وأشار البيان إلى أن الحركة «تدعوا كل القوى السياسية الوطنية الليبية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم العودة للمسار الديمقراطي، ودعم مشروع المطالبة برفع العوائق وسن القوانين التي تفتح الباب، أمام كل ليبي و ليبية للمشاركة بالحياة السياسية العامة، ومنحهم حق الترشح والانتخاب، بغض النظر عن المؤسسة التي ينتمون لها».

ودعا بيان حركة «شباب من مصراتة» إلى البدء الفوري في تنفيذ استحقاقات الانتخابات البلدية، للبلديات المنتهية الصلاحية.

وختم البيان موضحًا أن «الحراك الوطني لشباب من مصراتة يؤكد دعمه المستمر لمشروع استعادة الدولة، ويؤكد على ضرورة البدء في معركة الليبيين الأهم، و هي محاربة الفاسدين والفوضويين ودواعش المال العام، والوقوف في وجه ممارسات الابتزاز ومحاولات إرضاخ الليبيين بمنعهم حقوقهم واستنزاف مدخراتهم».

