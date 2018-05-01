لماذا لم يعقد النواب جلسة اليوم الثلاثاء ؟

أكد رئيس كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب خليفة الدغاري أن النواب لم يعقدوا جلسة اليوم الثلاثاء.

وبين الدغاري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن سفر هيئة الرئاسة هو ما منع عقد الجلسة موضحا أن رئيس المجلس عقيلة صالح في مصر فيما يتواجد النائب الأول للرئيس فوزي النويري في بريطانيا.

ويعقد أعضاء مجلس النواب جلسات دورية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع في مقر المجلس بمدينة طبرق إلا أنهم لم يعقدوا جلسة أمس الاثنين وكذلك الأسبوع الماضي بسبب غياب هيئة الرئاسة.

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