عمال ليبيا يحتفلون للمرة الرابعة بعيدهم ومعاناة تأخر رواتبهم مستمرة

للمرة الرابعة تحتفل ليبيا بعيد العمال العالمي والذي يصادف في الاول من مايو من كل عام يتذكر به العالم الأشخاص الذين يديرون هذا العالم في منشآته كافة ويجعلون عجلة الاقتصاد تسير باستمرار.

العمال في ليبيا وفي رصد لأحوالهم يعانون من تأخر رواتبهم بالدرجة الأولى لأشهر عديدة ومتواصلة، كما يعانون من التضخم وارتفاع الأسعار وما زالت أجورهم قليلة ومتدنية مقارنة مع يقومون به كل يوم ولساعات طويلة.

يعمل أغلب العمال في القطاع الحكومي الليبي حيث تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو مليوني عامل في هذا القطاع ينالون أكثر من 20 مليون دينار شهريا، ووصلت نسبة البطالة في ليبيا الى نحو 15 بالمئة، ويعاني أكثر من 120 ألف ليبي من عدم الحصول على عمل، وان هناك أكثر من 100 ألف عامل في القطاع العام هم زائدون عن الحاجة.

تشير أرقام البنك الدولي إلى أن ليبيا لديها ثاني أعلى معدل للبطالة في العالم إذ وصل بين عامي 2012-2014 الى 19 بالمئة بعد ان 13 بالمئة في العام 2010، وان معدل البطالة بين الشباب الليبي في الفئة العمرية 15-25 أعلى من ذلك بكثير إذ يصل إلى 48 بالمئة، كما هو الحال بين النساء 25 بالمئة وحوالي 30 بالمئة من الشركات تجد صعوبة في العثور على ليبيين مؤهلين بحسب البنك الدولي.

الليبيون يتذكرون اليوم من يوصل لهم الكهرباء يوميا، ويبذل جهودا كبيرة وحسب الإمكانات لإصلاح الاعطال المتكررة والبقاء ساعات طويلة في الحر والبرد ولا ينالون كثيرا من المكافآة.

في عيد العمال يتذكر المواطنون عمال الخدمات العامة والنظافة، والذين يعيشون حالة الكفاف اليباب في قوتهم، ومع ذلك يأتي عيدهم وكثير منهم في مواقع العمل بحثا عن أجر إضافي يستفيد منه في حياته اليومية.

وفي عدد من المواقع الاستراتيجية والمهمة في الدولة الليبية يمكث عمال النفط والغاز في اماكنهم مستمرون في الانتاج رغم معاناتهم المستمرة بتأخر رواتبهم وضعف مكافآتهم إلا ان الواجب يلزمهم بان يكونوا في أماكنهم لاستمرار الانتاج.

وأصدر الاتحاد العام لعمال ليبيا بيانا قدم فيه التهاني لكل العمال بهذه المناسبة، داعيا الجميع وفي كافة المواقع إلى الإخلاص لله والوطن في عملهم، ومثنيا على رواد الحركة النقابية في ليبيا على مر التاريخ.

يشار إلى أن يوم العمال العالمي هو احتفال سنوي يقام في دول عديدة احتفاءً بالعمال، تنظمه حركة عمالية في الأول من شهر مايو من كل سنة في عدد من دول العالم، وعطلة رسمية في أغلب دول العالم، وتعود خلفية هذا اليوم إلى القرن التاسع عشر إلى امريكا وكندا واستراليا، فقبل الاعلان عن هذا اليوم بسنوات، كانت شيكاغو الامريكية في القرن التاسع عشر تخوض نزاعات عمالية لتخفيض ساعات العمل في هاميلتون، وبشكل خاص في الحركة التي تعرف بحركة الثمان ساعات.

وكانت بداية عيد العمال يوم 21 ابريل من عام 1856 في أستراليا، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث طالب العمال في ولاية شيكاغو عام 1886 بتخفيض ساعات العمل اليومي إلى ثماني ساعات، وتكرر الطلب في ولاية كاليفورنيا.

وفي تورونتو الكندية حضر زعيم العمال الأميركي بيتر ماكغواير احتفالا بعيد العمال، فنقل الفكرة وتم أول عيد للعمال في الولايات المتحدة الأمريكية في 5 سبتمبر 1882 في مدينة نيويورك، وأثمر نضال العمال في كندا عن قانون الاتحاد التجاري الذي أعطى الصفة القانونية للعمال ووفر الحماية لنشاط الاتحاد عام 1872.

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