اطلاق سراح ثلاثة مواطنين من مدينة الفقهاء مقابل فدية مالية

علم مراسل بوابة افريقيا بالجفرة أن المواطنين الثلاثة من مدينة الفقهاء قد تم اطلاق سراحهم مقابل فدية مالية قدرها مئة وخمسون الف دينار ليبي أي خمسين الف دينار عن كل مخطوف

وقالت مصادر مقربة من اسرة الأشخاص المخطوفين الثلاثة أشرف أحمد بشير، أشرف أحميد حسون، بشير أحمد بشير بان المختطفين الثلاثة كانوا محتجزين من قبل مجموعة مسلحة من ذوي البشرة السمراء بمنطقه تربو في ام الارانب وقد تم التفاوض معهم على هاتف الثريا

علما تم المجموعة الخاطفة كانت قد استولت على سيارتين مع المواطنين الذي تم خطهم ولم يتم ارجاعها

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