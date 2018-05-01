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ليبيا: سيف الإسلام يكثف نشاطه منذ وعكة حفتر

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

1 مايو,2018

1 مايو,2018

1 مايو,2018

كشفت مصادر في تونس عن “وجود مساعٍ للتوسط من أجل إطلاق لقاءات ومفاوضات تجمع بين بعض ما يسمى قوى فبراير، أي الأطراف التي أطاحت بنظام معمّر القذافي، وقوى سبتمبر أي بقايا نظام القذافي”. وأضافت المصادر أن “بعض القوى الليبية طلبت من بعض الدوائر التونسية التي تحافظ على علاقات جيدة بالطرفين التدخل والتوسط لإقناع الجانبين بضرورة الشروع في هذه المفاوضات، لأنها تمثل في الحقيقة جانباً حاسماً في المصالحة الليبية الشاملة التي لا يمكن الانطلاق في مرحلة ليبية جديدة من دونها”.

وتعوّل هذه الجهات الليبية على العلاقات الجيدة لتونس ببقايا نظام القذافي، وتحديداً سيف الإسلام، معتبرة أن “سماح تونس لنجل القذافي بإعلان ترشحه للرئاسة وإطلاق حملته الانتخابية من أراضيها يعتبر مؤشراً مهماً على طبيعة العلاقات معه، وربما يسهم في تسريع هذه اللقاءات التي أصبحت ضرورية ومستعجلة بعد أن أصبحت الانتخابات الليبية قريبة جداً وفق نظرهم”.

وتكشف المصادر أن “المساعي التونسية، الخاصة وغير الرسمية، قد بدأت بالفعل منذ فترة وجرت لقاءات مع مقرّبين من سيف الإسلام وبقايا نظام القذافي عموماً”، مؤكدة “وجود استعدادات من الطرفين واقتناع بأهمية هذا التقارب”. وكشفت من جهة أخرى عن “وجود تنقلات مهمة لسيف الإسلام في الفترة الأخيرة، ليس في ليبيا فقط وإنما خارجها أيضاً، ولقاءاته ببعض الجهات الدولية النافذة في دولة ذات تأثير كبير في المنطقة، رفضت الإفصاح عنها، منذ التراجع النسبي لحضور خليفة حفتر بعد وعكته الصحية الأخيرة”. وربطت المصادر بين غياب الأول (حفتر) وصعود الثاني (سيف الإسلام)، ومعتبرة أن “صعود سيف الإسلام قد يؤدي بالضرورة إلى تراجع حفتر الذي يلقى دعماً من بقايا نظام القذافي، وسيف الإسلام أكثر انفتاحاً على الحوار من حفتر الذي يريد السيطرة على كل شيء وبمنطق القوة”.

وتعوّل الجهات الليبية المذكورة على أهمية هذه الوساطة التونسية في التقريب بين الطرفين، مؤكدة أن “لتونس أهمية قصوى في تغيير المشهد الليبي ونزع فتيل الخلافات الذي دام أكثر مما ينبغي من دون أن ينهي النزاع لصالح جهة على حساب أخرى، وأنه حان الوقت للدخول في مفاوضات شاملة بين كل الفرقاء مهما كانت خلافاتهم السابقة”.

العربي الجديد

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  • حفتر وسيف القدافي وجهان لعملة واحدة ،،، والهدف المشترك بينهما الوصول للحكم وبأي ثمن لغرص اﻻنتقام اﻷول ﻷنه واجهته قوى فبراير بالسلاح والدم ومنعته في أغلب المناطق ولم تعترف به…والثاني ﻷن أغلب ليبيا حاربت نظام والده وقتلته وانهته…وتونس تلعب بالنار إذا دخلت هذه الدائرة فالمدعو سيف مطلوب للجنايات الدولية وفي الغرب الليبي حيث اغلب السكان المتعاملين مع تونس والرافضين لعودة أي من هذه العائلة..الغريب ﻻ حديث عن الوريث الشرعي للمملكة الليبية التي دمرها انقلاب 1969 وكانت قائمة بدستورها ومؤسساتها لماذا ﻻ نعود لما كنا عليه يوم 31 أغسطس 1969م؟

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  • عندما يرفض البعض ترشح اي شخص لان الناس في المنطقة الغربية نحب نذكره بشي واحد …. انت تملك صوت واحد مثلك مثل اي ليبي اخر …. من ادراك ان غيرك يرفض ما ترفضه انت ؟ شني شريت ليبيا بمزاد علني والا سري ؟ ياسبحان الله قال لك الناس ترفضهم غير كيف عرفت يا شاطر ! التحرك ضد القامات يخيف الاقزام دائما وابدا …. لكن تبقى القامات قامات والاقزام اقزام

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