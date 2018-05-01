محاضرة تربوية حول كيفية التعامل مع الأطفال داخل البيت والمدرسة

نظم قسم النشاط المدرسي بمكتب خدمات التعليم بهون محاضرة تربوية توعوية خاصة بالمعلمات والأمهات حول مشاكل الطفولة وكيفية التعامل معها ومواجهتها القتها السيدة نعيمة ابوزيد حصن الاخصائية في علوم التربية الاجتماعية .

وتناولت هذه المحاضرة التي أقيمت على ركح مسرح الشهداء بهون طرق التعامل مع الأطفال والعمل الجاد من قبل المعلمة والأم على تنمية مواهبهم وإبداعاتهم وإشراكهم في جلسات الحوار والنقاش الاسرية وداخل فصولهم الدراسية وخلق أجواء ملائمة تتناسب مع قدراتهم الذهنية .

وتطرقت المحاضرة للظواهر السلبية داخل المدارس مثل الانحراف الخلقي وظاهرة التدخين والكيفية المثلى لمكافحتها ومراقبة الأطفال من قبل الأمهات والآباء .

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