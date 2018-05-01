الكفرة تحتفل بعودة المشير وتدين الاعلام "المأجور"

احتفل صباح اليوم الثلاثاء في مدينة الكفرة بعودة المشير خليفة بلقاسم حفتر.

الحفل الذي أقيم في قاعة التاج حضره آمر منطقة الكفرة العسكرية وعميد البلدية ورئيس مجلس الحكماء ومدير مديرية الامن ومدير مديرية الجمارك ومدير جهاز الحرس البلدي وعدد كبير من منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية والحرس البلدي واعيان المنطقة من كل المكونات .

وقد القيت عديد من الكلمات المهنئة بعودة القائد العام والداعمة للجيش الليبي والرافضة لمشاريع الفتنة التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام .

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