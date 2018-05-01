مباحثات ليبية أممية حول مواجهة تهريب البشر

التقى وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبدالحميد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس، منسق البرامج ورئيس المكتب دون الاقليمي لدول المغرب العربي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة علي البرير رفقة منسق مشاريع المكتب نبيل أبوعامر.

وبين المكتب الاعلامي لوزارة العدل ان الجانبان بحثا “سبل تعزيز التعاون في إنجاح مشروع يهدف إلي مواجهة عصابات الجريمة المنظمة في تهريب البشر، بالإضافة إلي التعاون الإقليمي في تبادل وتسهيل المعلومات القضائية والمساعدة في التحقيق الجنائي من خلال تدريب القائمين على هذا الملف”.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل “تطوير ودعم التشريعات الليبية ومنها الجرائم الالكترونية وعدالة الأحداث، وتقديم الدعم في مجال الخبرة القضائية، بالإضافة إلي تفعيل المشاريع المبرمة سابقاً في مجال تطوير العدالة الجنائية”.

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