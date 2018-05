عميد بلدية درنة يقيم حفلًا لتكريم أعيان ومشايخ بلدة كرسة

المتوسط

أقام عميد بلدية درنة المكلف من الحاكم العسكري درنة بن جواد الدكتور أحميده فضل الله تربح، حفل تكريم لأعيان ومشايخ بلدة كرسة غرب مدينة درنة.

وأوضح الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لمجلس بلدية درنة، عبر فيس بوك، أن هذا الحفل جاء تكريمًا وعرفانًا للمجهودات المبذولة في دعم البلدية في كافة المجالات والأصعدة خدمة لمقتضيات المصلحة العامة.

من جانبهم عبر أعيان ومشايخ بلدة كرسة، عن اعتزازهم بلفتة عميد البلدية، وبهذا التكريم والتقدير الذي يسهم في غرس روح التضامن والتكافل والتآزر.

