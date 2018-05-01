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السفارة الايطالية تشارك في نشاط كشفي بالعاصمة طرابلس

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شاركت السفارة الايطالية لدى ليبيا في احتفالية نظمتها حركة الكشافة والمرشدات بالعاصمة طرابلس.

وقالت السفارة في تغريدة لها بموقع “تويتر” “احتفلنا مع الحركة العامة للكشافة و المرشدات الليبية بمبادئ المحبة والعطاء، كونهما عنصرين أساسيين في المجتمع الليبي” وتابعت “طريق جديد للشباب مبني على تقاليد الأجداد”.

وعقد رائدات ومرشدات الكشافة بليبيا لقاءً تحت شعار “محبة وعطاء ” وذلك يوم أمس الاثنين وشارك في هذا اللقاء الكشفي رائدات ومرشدات الكشافة من بنغازي، البيضاء، اجدابيا،  سبها، العجيلات، الزاوية، مصراته، طبرق، ودرنة .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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