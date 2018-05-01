السفارة الايطالية تشارك في نشاط كشفي بالعاصمة طرابلس

شاركت السفارة الايطالية لدى ليبيا في احتفالية نظمتها حركة الكشافة والمرشدات بالعاصمة طرابلس.

وقالت السفارة في تغريدة لها بموقع “تويتر” “احتفلنا مع الحركة العامة للكشافة و المرشدات الليبية بمبادئ المحبة والعطاء، كونهما عنصرين أساسيين في المجتمع الليبي” وتابعت “طريق جديد للشباب مبني على تقاليد الأجداد”.

وعقد رائدات ومرشدات الكشافة بليبيا لقاءً تحت شعار “محبة وعطاء ” وذلك يوم أمس الاثنين وشارك في هذا اللقاء الكشفي رائدات ومرشدات الكشافة من بنغازي، البيضاء، اجدابيا، سبها، العجيلات، الزاوية، مصراته، طبرق، ودرنة .

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