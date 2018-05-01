سبها.. جريمة مزدوجة.. إطلاق نار وخطف مصاب

أكد عضو هيئة صياغة مشروع الدستور عن التبو خالد وهلي اختطاف شخص من غرفة عمليات مركز سبها الطبي.

وقال وهلي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن “الحاج يوسف قلمة التباوي عضو اللجنة حكماء التبو في مدينة سبها تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين من قبيلة الطوراق من أجل سرقة سيارته في جزء الغربي من حي الطيوري” مضيفا “تم إسعاف المصاب إلي مركز سبها الطبي من قبل شخص تارقي الا انه خطف داخل غرفة العمليات مركز سبها الطبي ولا يزال مصيره مجهول”.

من جانبه قال رئيس ديوان الحكومة المؤقتة بالمنطقة الجنوبية، أحمد بركة، إن “التبو قاموا بخطف أحد أبناء أولاد سليمان من الشارع، وقام بعض الشباب من أولاد سليمان بخطف شيخ تباوي من أمام الجامع عقب صلاة العصر”.

وحذر بركه في تصريحات إعلامية من تأزم الوضع في سبها بسبب عمليات الخطف المتبادلة.

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