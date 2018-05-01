صندوق الضمان الاجتماعي يصادر حسابات قناة ليبيا الرياضية

أعلنت قناة ليبيا الرياضية اليوم الثلاثاء عن اقدام صندوق الضمان الاجتماعي على حجز حسابات قناة ليبيا الرياضية، ومصادرة مرتبات موظفيها، بحجة التأخر في سداد رسوم الضمان.

وقالت ادارة القناة في رد اطلعت عليه بوابة افريقيا الاخبارية إن قرار الحجز يعتبر تعسفا في تطبيق القانون، بحكم الربكة الإدارية في البلاد، وقصور في مراسلات الصندوق وإجراءاته، والفصل في تبعية القنوات الوطنية، وعدم استكمال الإجراءات.

وأضافت قناة ليبيا الرياضية أن الحجز على مرتبات موظفي ليبيا الرياضية، في عموم ليبيا، يؤكد غياب المسؤولية ومفهومها، وسيضر بقطاع الرياضة والشباب بلاشك.

واعتبرت القناة أن الحجز على مرتبات موظفي ليبيا الرياضية، قبيل شهر رمضان، رغم عدم استلام القناة لأي ميزانية أو تمويل مطلقا، هو رسالة واضحة، بعدم وجود اَي تشجيع للإعلام العمومي، بل تشجيع وتحفيز للإعلام الخاص والخارجي على حد تعبير ادارة القناة.

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