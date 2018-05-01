المحكمة العليا بتونس تعيد ملف شحنات نفط 2011 للتداول

خاص

أعادت المحكمة العليا بتونس الدعوى المرفوعة من قبل شركة “ال اس ام” ضد المصرف الليبي الخارجي فيما يعرف بملف شحنات النفط 2011 للتداول من جديد أمام محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها مجدداً.

محكمة الاستئناف التونسية كانت قد اصدرت في العام 2014 حكما قضائيا نهائيا بعدم اختصاص القضاء التونسي في نظر القضية الا ان المحكمة العليا رأت بأنها مختصة في نظر القضية.

طبقا للاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وتونس في العام 1961 واتفاقيات اتحاد المغرب العربي فأن المحاكم التونسية غير مختصة بالنظر في مثل هذه الدعوى مما يعني ان المحكمة العليا (محكمة النقد) التونسية ضربت بعرض الحائط كل تلك الاتفاقيات وحتى القوانين التونسية بأجمعها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية