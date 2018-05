بلدية القيقب تعلن أسعار سلع الجمعيات الاستهلاكية خلال رمضان

المتوسط

أعلنت بلدية القيقب، أسعار السلع الأساسية المستهدف توزيعها عن طريق الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر الحساب الرسمي لبلدية القيقب، على فيس بوك، بيانًا صادر من ديوان وزارة الاقتصاد والصناعة التابع للحكومة المؤقتة، حول تحديد أسعار السلع في شهر رمضان، موضحًا أن أسعار السلع الأساسية «دقيق، سكر، أرز، زيت بأنواعه»، شاملًا سعر الجمعية وسعر المستهلك.

وأكد البيان على أن هذه التسعيرة تشمل فقط السلع المستهدف توزيعها على المواطنين خلال شهر رمضان على أن يتم العودة للتسعيرة المقررة عقب انتهاء الشهر الفضيل.

