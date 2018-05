المتوسط:

نعى مجلس «شورى مجاهدي درنة»، مقتل أحد قيادي مجلس «شورى بنغازي»، وهما التنظيمان اللذان يضمان عددا من الميليشيات الإرهابية، المرتبطة بتنظيم «القاعدة» و«أنصار الشريعة» المصنفين كتنظيمين إرهابيين من قبل مجلس الأمن.

وقال مجلس «شورى مجاهدي درنة» في بيان له، حمل نعيا للإرهابي «وسام بن حميد»: «ربح البيع إن شاء الله»، مستشهدين بقوله تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون» إلى قوله «إن الله لا يضيع أجر المؤمنين».

وأعلنت عائلة الإرهابي «وسام بن حميد» القيادي بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي»، أمس الاثنين، مقتل نجلهم، ولم تُحدد موعد ومكان مقتله، وذلك إثر الحرب التي كانت دائرة بين مسلحين والقوات المسلحة في مدينة بنغازي.

وأضاف بيان مجلس «شورى مجاهدي درنة»: «نبشر القاتلين ومن أعانهم بقول الله عز وجل “ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما”».

وفي تبرير البيان للعمليات الإرهابية التي قام بها «بن حميد»، قال «إنه نال ما تمناه بعد حياة أفناها رافعا رايات الجهاد ضد من اجتمعوا عليه هو وأخوانه في قنفودة.. واحتسب ورابط وجاهد حتى آخر قطرة من دمه».

وتوعد البيان في إشارة ضمنية بتنفيذ عمليات إرهابية للأخذ بثأر القيادي الإرهابي، قائلا: «نسأل الله أن يعيننا على الأخذ بثأر دمه ودماء من وصفوهم بـ«إخوانه الشهداء»، قائلين بما ورد في القرآن الكريم «سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

واختص رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، نوري بو سهمين، فضائية «النبأ»، المملوكة للقيادي بالجماعة الليبية المقاتلة، عبد الحكيم بلحاج، في نعي الإرهابي وسام بن حميد الذي عقدت أسرته أمس الإثنين، مؤتمراً صحفياً من تركيا، أعلنت خلاله عن وفاته، قبل نحو عام.

وقال بو سهمين، «أعزي بن حميد وثوار بنغازي في فقيدهم، ومسيرة النضال مستمرة، ولن تتوقف باستشهاد القادة».

The post «مجاهدي درنة» الإرهابي ناعيًا «وسام بن حميد»: نبشر القاتلين بـ«جهنم» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية