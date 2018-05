المتوسط

أعلن قسم نجدة بنغازي، تفاصيل إعداد كمين وضبط شخص يتاجر في المواد المخدرة على متن مركبة عسكرية.

وأوضح الحساب الرسمي لمكتب الإعلام الأمني لقسم النجدة بنغازي، عبر فيس بوك، أن معلومات وردت إلى القسم تفيد وجود شخصًا يقوم ببيع المخدرات على متن مركبة عسكرية، وعلى الفور تم انتقال المجموعة إلى المكان المحدد وتم إعداد كمين حيث تم الادعاء بالرغبة في شراء المخدرات ومن ثم تم ضبط المتهم متلبسًا.

وأشار قسم النجدة، إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهم، وجاري إعداد تقرير لإحالته إلى الاختصاص.

The post «نجدة بنغازي» يعلن ضبط مروج مخدرات على متن مركبة عسكرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية