وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، وفد ليبى يضم عددا من القيادات السياسية الليبية فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام لعقد عدة مباحثات خاصة بالشأن الليبى.

ومن المقرر أن يلتقى الوفد عددا من المسئولين لمناقشة الأوضاع داخل ليبيا وآخر التطورات فى القضية الليبية.

