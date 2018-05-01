ايطاليا تشارك في احتفالية أقامها جهاز مكافحة الهجرة

شارك السفير الايطالي لدى ليبيا “جوزيبى بيروني” في الاحتفالية التي أقامها مكتب مكافحة الهجرة بالعاصمة طرابلس بمناسبة عيد العمال.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز انه شارك في الاحتفالية عدد من المهجرين ورئيس فرع ليبيا بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية العميد محمد بشر.

وقام بشر بجولة داخل فرع طرابلس طريق السكة حيث أطلع على أعمال البنية التحتية و أعمال الصيانة الإنشاءات.

ويصادف اليوم الثلاثاء الأول من شهر مايو من كل عام عيد العمال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية