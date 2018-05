جامعة سرت تنظم عرض مرئي عن تقنية النانو بكلية الهندسة

المتوسط

نظم قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة جامعة سرت، عرض مرئي عن تقنية النانو ألقتها الطالبة لمياء أحمد الطشطاش بحضور الدكتور محمد أبو خزام عميد الكلية والسادة رؤساء أقسام الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأوضح الموقع الإلكتروني لجامعة سرت، أن العرض المرئي تضمن التعريف بتقنية النانو باعتبارها تقنية حديثة تختص بدراسة المادة من الداخل ومحاولة التغيير من خواصها الداخلية، بالإضافة الى أنها تعد تقنية من تقنيات العلوم الحديثة التي تدخل في المجالات الصناعية.

