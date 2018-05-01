اجتماع لبحث الأوضاع الأمنية بمنطقة قصر بن غشير

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور على ضرورة التقيد بالضبط والربط والزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة والمجاهرة بالأمن والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة قصر بن غشير لفرض الأمن وضبط الخارجين عن القانون والعمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود والإهتمام بالعمل المناط بهم .

وبين المكتب الإعلامي للوزارة أن ذلك جاء خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الداخلية إلي منطقة قصر بن غشير ومديرية الأمن بالمنطقة اليوم الثلاثاء.

وكان في استقبال مدير مديرية أمن قصر بن غشير ورؤساء المكاتب والأقسام والمراكز الشرطة بالمديرية وعدد من أعيان وحكماء المنطقة وعقد خلال الزيارة اجتماع لمناقشة الوضع الأمني ودعم الأجهزة الأمنية والارتقاء بمستوي الأمن بمنطقة قصر بن غشير.

وعقب الاجتماع قام وزير الداخلية رفقة مدير المديرية بزيارة إلي مركز شرطة قصر بن غشير.

وأثني الوزير على الجهود المبذولة من قبل عناصر المديرية وأعيان المنطقة في تحقيق الاستقرار والأمن.

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