حركة شباب مصراتة تطالب البرلمان بالذهاب للانتخابات

طالبت حركة شباب من مصراتة، مجلس النواب المنتخب للبدء في الإجراءات الرسمية والذهاب للانتخابات العامة في البلاد، وإصدار القوانين اللازمة لتنفيذ استحقاق الانتخابات الرئاسية المباشرة، والانتخابات التشريعية.

وأكدت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، وتحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، على ضرورة وجود الحماية اللازمة لضمان إجرائها بشكل نزيه و شفاف، وحماية مخرجات نتائجها، داعية كل القوى السياسية الوطنية الليبية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم العودة للمسار الديمقراطي، ودعم مشروع المطالبة برفع العوائق وسن القوانين التي تفتح الباب، أمام كل ليبي و ليبية للمشاركة بالحياة السياسية العامة، ومنحهم حق الترشح و الإنتخاب، بغض النظر عن المؤسسة التي ينتمون لها.

كما دعت الحركة إلى البدء الفوري في تنفيذ استحقاقات الانتخابات البلدية، للبلديات المنتهية الصلاحية، مشيرة إلى أن الحراك الوطني لشباب من مصراتة يؤكد دعمه المستمر لمشروع استعادة الدولة، ويؤكد ضرورة البدء في معركة الليبيين الأهم، وهي محاربة الفسادين والفوضويين ودواعش المال العام، والوقوف في وجه ممارسات الإبتزاز ومحاولات إرضاخ الليبيين بمنعهم حقوقهم واستنزاف مدخراتهم.

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