حركة شباب مصراتة تدعو لإجراء الانتخابات

مصراتة-العنوان

دعت حركة شباب من مصراتة مجلس النواب المنتخب للبدء في الإجراءات الرسمية والذهاب للانتخابات العامة وإصدار القوانين اللازمة لتنفيذ استحقاق الانتخابات الرئاسية المباشرة والانتخابات التشريعية، مع التأكيد على ضرورة وجود الحماية اللازمة لضمان إجرائها بشكل نزيه وشفاف وحماية مخرجات نتائجها.

وناشدت الحركة في بيان كل القوى السياسية الوطنية الليبية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم العودة للمسار الديمقراطي ودعم مشروع المطالبة برفع العوائق وسن القوانين التي تفتح الباب، أمام كل ليبي وليبية للمشاركة بالحياة السياسية العامة، ومنحهم حق الترشح والانتخاب، بغض النظر عن المؤسسة التي ينتمون لها.

وطالبت الحركة للبدء الفوري في تنفيذ استحقاقات الانتخابات البلدية للبلديات المنتهية الصلاحية.

وأكدت الحركة دعمه المستمر لمشروع استعادة الدولة، مؤكدا ضرورة البدء في معركة الليبيين الأهم، وهي محاربة الفسادين والفوضويين ومن وصفهم بـ “دواعش المال العام” والوقوف في وجه ممارسات الابتزاز ومحاولات إرضاخ الليبيين بمنعهم حقوقهم واستنزاف مدخراتهم.

وقالت الحركة “إن الليبيين يتابعون بخيبة أمل بالغة سلسلة الاجتماعات التي عقدت مع الأطراف السياسية المنقلبة على نتائج الاستحقاقات الديمقراطية” مشيرة إلى أن مخرجات هذه الاجتماعات قد تؤدي إلى عودتهم للتحكم بالمشهد السياسي الليبي.

وأضافت “أن ذلك سيؤدي للقفز على مكتسبات الليبيين وخياراتهم، والتي تحققت بتضحيات جسام من أبناء ليبيا الأبطال، في معركة وطنية مقدسة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة، والتي نجحت في تحجيمها حد الاستئصال، وبعد ثبوت رسوخ المشروع الوطني لاستعادة ليبيا في الوجدان الجمعي الوطني”.

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