وزير الداخلية يقوم بزيارة تفقدية إلى منطقة قصر بن غشير

عين ليبيا

قام وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني العميد عبدالسلام عاشور الثلاثاء بزيارة تفقدية إلى منطقة قصر بن غشير ومديرية الأمن بالمنطقة بحسب مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

وشدّد الوزير خلال الزيارة على ضرورة التقيد بالضبط والربط والزي الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة والمجاهرة بالأمن والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية بالمنطقة قصر بن غشير لفرض الأمن وضبط الخارجين عن القانون والعمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود والإهتمام بالعمل المناط بهم.

وتم عقد إجتماع لمناقشة الوضع الأمني ودعم الأجهزة الأمنية والإرتقاء بمستوى الأمن بمنطقة قصر بن غشير.

وقام وزير الداخلية عقب الإجتماع رفقة مدير المديرية بزيارة إلي مركز شرطة قصر بن غشير حيث أثنى الوزير على الجهود المبذولة من قبل عناصر المديرية وأعيان المنطقة في تحقيق الإستقرار والأمن.

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