أبو الغيط : اللجنة الرباعية اتفقت على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة لتوحيد الجيش الليبي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن اللجنة الرباعية اتفقت على أهمية الاستمرار في الجهود المبذولة لتوحيد الجيش الليبي.

مشيرا إلى إقامة اجتماعات ليبية ليبية بهذا الخصوص تحت رعاية مصرية، مبديا أمله في أن تفضي هذه الاجتماعات إلى تمكين ليبيا من القضاء على الجماعات الإرهابية أبو الغيط وفي مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع اللجنة حول ليبيا، قال إن الرباعية أبدت قبولها لعرض الاتحاد الأفريقي باستضافة الاجتماع القادم للمجموعة في أديس أبابا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

من جانبه، أكد رئيس بوروندي الأسبق، والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلي مالي والساحل، بيير بويويا، دعم الاتحاد للأمم المتحدة في فكرة التحضير لإجراء انتخابات في ليبيا، مبديا استعداده لمساعدة الهيئات والمنظمات التي تقوم على تلك الانتخابات.

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