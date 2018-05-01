الداخلية الإيطالية: انخفاض تدفق المهاجرين وخاصة القادمين من ليبيا

أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، انخفاض تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادها للشهر العاشر على التوالي، بحسب ما نشرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أمس الإثنين.

وأوضحت الوزارة، أن شهر أبريل الماضي شهد وصول 3181 مهاجر، مسجلا انخفاضا عن الشهر ذاته من العام الماضي الذي شهد رسو نحو 12943 مهاجر (أي أقل بمعدل 75.5%).

وعلى وجه الخصوص، أعلنت الوزارة انخفاض تدفق المهاجرين القادمين من ليبيا بنسبة أكثر من 82%، موضحة أنه جرى وصول 2129 مهاجر في الفترة من مطلع شهر إبريل الماضي إلى الثلاثين من الشهر نفسه، مقارنة بنحو 12101 مهاجر وصلوا إلى سواحل إيطاليا في أبريل من عام 2017.

ووفقا لبيانات الداخلية الإيطالية ، فإن الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري شهدت وصول 4667 مهاجر، أي أقل بنسبة 74.6%، مقارنة 73235 مهاجر جرى رصد وصولهم إلى إيطاليا خلال الفترة نفسها من عام 2017.

وكانت نهاية الأسبوع قبل الماضي قد شهدت وصول 1500 مهاجر خلال 48 ساعة، وعقب ذلك برزت مخاوف من موجة هجرة جديدة منطلقة من ليبيا وارتفعت أصوات من جانب الأحزاب اليمينية مطالبة بإغلاق الحدود البحرية الإيطالية قبالة مياه المتوسط وطرد المهاجرين غير النظاميين، وفقا لوكالة آكي.

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