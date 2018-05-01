في تغريدة غامضة “شورى درنة” يتبنى تصفية شخص ويتهمه بالانتماء إلى داعش

أخبار ليبيا 24

تبنى تنظيم ما يسمى بمجلس شورى درنة اليوم الثلاثاء عملية قتل شخص يدعى وليد هابيل بتهمة انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي “داعش”.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس شورى درنة محمد المنصوري في تغريدة له على تويتر أن قوات المجلس قضت على عنصر خطير من عناصر تنظيم الدولة وهو وليد هابيل خلال مداهمة أمنية لمنزله بمدينة درنة صباح اليوم.

وأضاف المنصوري أن القتيل يعتبر من أخطر قيادات تنظيم الدولة المطلوبين لدى السرية الأمنية لمجلس شورى درنة.

وأتهم المتحدث الرسمي لمجلس شورى درنة هابيل بأنه شارك في عدة جرائم قتل واغتيال داخل المدينة.

ولم يبين المنصوري ما يؤكد إنتماء هابيل لتنظيم داعش أو يدعم واقعة تصفيته بحكم من محاكم المجلس كما هي العادة عند بقية الجماعات المتشددة عند تنفيذ أحكام بالتصفية أو الإعدام.

ويأتي هذا الإعلان الغامض بعد يومين من قيام القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بزيارة تفقدية إلى مقر غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة، للإطلاع على الترتيبات النهائية لمعركة تحرير درنة.

وكان القائد العام قد عقد اجتماعا مع قادة الغرفة وأمراء محاور القتال، وشدد خلاله على ضرورة حماية المدنيين وضمان سلامتهم حال اقتحام درنة لتطهيرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

كما تفقد المدن والمناطق المكونة التي مر بها موكبه على طول الطريق المؤدية لغرفة عمليات عمر المختار المتاخمة لمدينة درنة.

من جانبه طمـأن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري سكان مدينة درنة أن الخطة الموضوعة تراعي كل الجوانب الإنسانية والاجتماعية والشرعية للقيام بعملية خاطفة وسريعة ضد الإرهابيين.

وأكد مقتل والقبض على الكثير من الإرهابيين خارج المدينة في السنوات الماضية وأن المعركة ستكون مع بضعة مئات وليس الآلاف حول مدينة درنة.

وعن وجود ألغام تعيق تقدم الجيش قال الناطق “أن الجيش يمتلك الخبرة الفنية في الكشف عن الألغام التي اكتسبها في معركة بنغازي، “فعشرات الآلاف من الألغام والمفخخات تم تفكيكها هناك إضافة إلى تدريب أفرادنا كان تدريب عملي في ميدان المعركة وهذه الخبرة الطويلة سننقلها إلى مدينة درنة وجنودنا سيتعاملون مع هذه الألغام بشكل مناسب”.

وتابع المسماري “نحن نعلم أن العدو قام بزرع الآلاف من الألغام والمفخخات حول منطقة الظهر الحمر وكل المناطق والمواقع التي يتوقع دخول الجيش منها وبالتالي على كل أفراد الجيش أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والأوامر بحذافيرها لأن معركة درنة ستكون سريعة وقاسية في ذات الوقت لذلك فإن الاستعداد الجيد للمعركة سيقلل من الخسائر المتوقعة في صفوفنا وصفوف المدنيين في مدينة درنة”.

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