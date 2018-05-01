حركة شباب من مصراتة تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي

أصدرت حركة شباب من مصراتة، بيانا طالبت فيه بالعودة للمسار الديمقراطي، مستهجنة سلسلة الاجتماعات التي عقدت مع الأطراف السياسية المنقلبة على نتائج الاستحقاقات الديمقراطية، بهدف العودة إلى التحكم بالمشهد السياسي الليبي.

البيان دعا مجلس النواب إلى إصدار القوانين اللازمة لتنفيذ استحقاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوفير الحماية اللازمة لضمان إجرائها بشكل نزيه وشفاف، وحماية مخرجات نتائجها.

كما دعا البيان كافة القوى السياسية الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى رفع العوائق وسن القوانين التي تسمح لكل الليبيين بالمشاركة في العملية السياسية، مشددا على ضرورة دعم مشروع استعادة الدولة ومحاربة الفاسدين، ومن وصفهم بدواعش المال العام.

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