وفاة طفل متأثرًا بجراحه جراء انفجار لغم في بنغازي

توفي الطفل محمد ربيع نجم، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها جراء انفجار لغم أرضي قرب مركز شرطة المدينة في منطقة وسط البلاد بمدينة بنغازي.

وقالت مديرة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، أمس الإثنين، إن الطفل محمد البالغ من العمر 12 عاما أُصيب بشظايا اللغم الأرضي في بطنه مطلع الأسبوع الجاري، وفقا لما نشرت بوابة الوسط.

وأوضحت البرغثي، أن الطفل محمد ربيع نجم، أدخل فور وصوله إلى غرفة العمليات بمستشفى الجلاء، وتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة، واهتمت الأطقم الطبية به بشكل استثنائي بسبب خطورة إصابته وحالته الحرجة.

يشار إلى أن عشرات المدنيين لقوا حتفهم جراء الألغام الأرضية والمتفجرات الموجودة في منطقتي الصابري ووسط البلاد ببنغازي التي شهدت اشتباكات مسلحة السنوات الماضية.

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